Dwa hotele w Dublinie odwołują występ Wojciecha Cejrowskiego “Odwołujemy występ z powodu obraźliwej zawartości, sprzecznej z poglądami wyznawanymi przez naszą firmę” – napisało kierownictwo pierwszego z hoteli w Dublinie. Cejrowski miał wystąpić dziś w hotelu Radisson Blu na lotnisku w stolicy Irlandii. Kilka dni temu irlandzka społeczność LGBT rozpoczęła akcję bojkotu występu, domagając się jego odwołania. Działacze LGBT zbierali podpisy pod petycją do szefostwa hotelu twierdząc, że “komik ma długą historię wypowiedzi homofobicznych, islamofobicznych oraz mizoginicznych”. Aleksandra Lojek, mieszkająca w Irlandii Północnej Polka pomagająca ofiarom przemocy, powiedziała w wywiadzie dla lokalnego radia, że Cejrowski “nie jest nawet kontrowersyjny, on jest po prostu homofobem”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

