Dwa polskie miasta w pierwszej setce światowego rankingu Gdańsk znalazł się na 82., a Poznań na setnym miejscu w międzynarodowym rankingu jakości życia serwisu Numbeo. Zostały ocenione lepiej niż Barcelona, Nowy Jork, Londyn, Paryż czy Warszawa. Zestawienie, w którym znalazły się miasta z całego świata, dotyczy pierwszego półrocza 2019 r. W rankingu aktualizowanym co sześć miesięcy brane są pod uwagę takie czynniki jak poziom bezpieczeństwa, dostęp do opieki zdrowotnej, koszty życia, korki, zanieczyszczenia powietrza czy ogólne uwarunkowania klimatyczne. Najlepiej – i to po raz kolejny – wypadła stolica Australii Canberra. Tuż za nią uplasowała się stolica stanu Karolina Północna, czyli Raleigh. Podium zamyka Adelaide, miasto w Australii. Łącznie ranking uwzględnia 206 miast na całym świecie. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

