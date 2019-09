Dziennikarka wygrała z PiS Strasząc Polaków przed wyborami samorządowymi spotem z uchodźcami, PiS nie postarał się o zgodę na wykorzystanie wizerunku wszystkich osób, które w nim wystąpiły. I okazuje się, że teraz bardzo tego pożałuje, bo jedna z nich – Justyna Śliwowska- Mróz, była dziennikarka TVP Info – wywalczyła w sądzie przeprosiny i odszkodowanie. Wyrok jest prawomocny. Wizerunek Justyny Śliwowskiej-Mróz pojawił się w spocie wyborczym PiS “Wybierz #BezpiecznySamorząd”. PiS próbowało przestraszyć Polaków wizją Polski w 2020 roku, po najeździe fali imigrantów. Na nagraniu widać migawki z zagranicznych zamieszek z udziałem uchodźców. W 29 sekundzie spotu można było usłyszeć wyrwany z kontekstu fragment zapowiedzi wygłoszonej przez prezenterkę na antenie TVP Info. Wizerunek dziennikarki został wykorzystany przez partię bez jej zgody, dlatego Śliwowska-Mróz złożyła pozew sądowy przeciwko Prawu i Sprawiedliwości o naruszenie dóbr osobistych. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

