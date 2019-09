Eksport z Kanady do Polski w trakcie obowiązywania CETA wzrósł o 22 proc. Wartość wymiany handlowej między UE a Kanadą w ciągu niemal dwóch lat tymczasowego obowiązywania umowy handlowej CETA wzrosła o 14,6 proc., a kanadyjski eksport do Polski wzrósł w tym czasie o 22 proc. – wyliczyli eksperci z rządowego biura komisarza handlowego Kanady. Krótkie opracowanie na temat efektów CETA na podstawie danych urzędu statystycznego opublikowano w piątek w oficjalnym magazynie CanadExport z okazji zbliżającej się drugiej rocznicy umowy. CETA, czyli kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa między UE a Kanadą, tymczasowo weszła w życie 21 września 2017 roku, znosząc 98 proc. ceł we wzajemnym handlu. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

