Europejski Bank Centralny wyda 20 miliardów euro miesięcznie na ratowanie gospodarki Na zapowiedziany skup obligacji Europejski Bank Centralny chce przeznaczyć 20 miliardów euro miesięcznie. Skup rozpocznie się 1 listopada. Zdaniem szefa EBC ma to pobudzić gospodarkę strefy euro. Europejski Bank Centralny obniżył także stopę procentową. "Stopa depozytowa został obniżona o 10 punktów bazowych, do -0,5 proc. Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopa kredytu w banku centralnym pozostaną bez zmian, na poziomie odpowiednio 0 proc. i 0,25 proc." – czytamy w komunikacie EBC. Dodano także, że Rada nadal spodziewa się, że stopy procentowe w strefie euro pozostaną "na obecnym lub niższym poziomie" w najbliższych latach.

