Festiwal w Mississaudze – Taste of Cooksville To pierwsza edycja tego festiwalu w Mississaudze. Taste of Cooksville odbędzie się w niedzielę 22 września w godzinach 11.00-16.00 w regionie ulic Hurontario i Dundas w Cooksville w Mississaudze. Będą występy m.in.artystów ulicznych, muzyka na żywo, a także pyszności różnych kuchni i to w cecie zaledwie 5 dol. This slideshow requires JavaScript. To najnowszy festiwal kulinarny w Mississaudze, zachęca do przyjścia Dipika Damerla, lokalna radna. Komitet organizacyjny przygotowuje imprezę od wielu tygodni. This slideshow requires JavaScript. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

