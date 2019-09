Film o żydowskim księdzu katolickim

Ten film był pokazany na festiwalu filmów żydowskich Toronto Jewish Film Festival w 2012 roku. Tym razem projekcje filmu “Torn”, zorganizowane przez Toronto Jewish Film Society, zaplanowane są na niedzielę 6 października w JCC Miles Nadal, 750 Spadina Avenue w Toronto (dwa pokazy – godz. 13.00 i 16.30). Film przedstawi i wygłosi prezentację Bernie Farber, pisarz, komentator i były prezes Kongresu Żydów w Kanadzie.

“Torn” to film o znanym polonii w Toronto księdzu katolickim Romualdzie Jakubie Weksler Waszkinelu (miałam przyjemność być tłumaczką tego niezwykłego człowieka w czasie jego wykładów i spotkań w Toronto w 2007 roku), który już po święceniach dowiedział się o swom żydowskim pochodzeniu. Weksler Waszkinel, uznany jako ksiądz katolicki pochodzenia żydowskiego i mający prawo chodzić w sutannie i w jarmułce przez papieża Jana Pawła II, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, nie był jednak wśród polskiego duchowieństwa. W końcu zdecydował się na wyjazd do Izraela, gdzie obecnie mieszka. Tam też nie było mu łatwo zaadaptować się i zostać zaakceptowanym jako katolicki ksiądz.

Rodzice Romualda Jakuba Weksler-Waszkinela byli Żydami. Aby uratować mu życie w czasie okupacji hitlerowskiej w Polsce, jego matka oddała go do polskiej rodziny katolickiej, gdy był jeszcze niemowlęciem. Nie wiedział, że jest dzieckiem adoptowanym. Wstąpił do seminarium w wieku 18 lat. Kiedy miał 35 dowiedział się od matki, która go wychowała, że urodził się Żydem. W wieku 67 lat, poczuł się zmuszony do życia w Izraelu i poczuł potrzebę aby uzyskać lepsze zrozumienie swoich żydowskich korzeni.

Film “Torn”, izraelski film w reżyserii Ronita Kertsnera, daje nam wgląd w proces jego poszukiwań.

Polski ksiądz mówi o swoich żydowskich korzeniach – 2007 r.

Dear Friends,

After the film I will be at hand to explain what happened next in the life of Roman-Jakub Weksler-Waszkinel, whom I am honoured to know and maintain contact with. I hope you can come.

Shana Tova – happy New Year 5780!

Peter Jassem