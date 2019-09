Gasiuk-Pihowicz: Polski system prawny po PiS wygląda jak po przejściu huraganu Pierwszy cel to przywrócenie roli TK oraz przyjęcie szerokiego „Aktu Odnowy Demokracji”. Cel numer dwa, równie istotny, zatrzymać legislacyjne szaleństwo. Trzeci cel to odpolitycznienie prokuratury – mówi OKO.press Kamila Gasiuk-Pihowicz o tym, co Koalicja Obywatelska zamierza zrobić z wymiarem sprawiedliwości, jeśli wygra wybory Pakiet naszych zmian będzie starannie przygotowywany i konsultowany ze środowiskami, których zmiany będą dotyczyły, czyli między innymi sędziami, prokuratorami, ale też pracownikami administracyjnymi sądów i prokuratur. Nie będziemy, tak jak to robi to PiS, zmieniać ustaw w kilka godzin, łamiąc regulamin Sejmu – obiecuje w imieniu Koalicji Obywatelskiej Kamila Gasiuk-Pihowicz*. Kwestie dotyczące praworządności i zmian w wymiarze sprawiedliwości są częścią programu Koalicji Obywatelskiej pt. „Twoja Polska”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

