Happy Labour Day! (w USA Labor Day) Wolny od pracy pierwszy poniedziałek września to święto pracy, którego historia sięga roku 1872. To jednocześnie koniec wakacji. Rok szkolny zaczyna się we wtorek po tym święcie. Obchodzone jest jako święto rodzinne, z wieloma przyjęciami i imprezami publicznymi. W Toronto to ostatni weekend Canadian National Exhibition, dorocznej kilkutygodniowej wielkiej imprezy odbywającej się od 1879 roku. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.