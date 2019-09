Hejterka Emilia w “Gazecie Wyborczej” mówi, kto jej zdaniem należał do “Kasty” Jak ustalił Onet, wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak miał stać za zorganizowanym hejtem i dyskredytowaniem sędziów krytykujących zmiany w wymiarze sprawiedliwości wprowadzane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Kilkanaście godzin po publikacji tych doniesień Piebiak zrezygnował z funkcji. Pojawiają się kolejne informacje w sprawie. Sprawę zorganizowanego hejtu wobec sędziów krytykujących zmiany w wymiarze sprawiedliwości wprowadzane przez Prawo i Sprawiedliwość opisał 19 sierpnia Onet. Według portalu, Łukasz Piebiak jako wiceminister sprawiedliwości “aranżował i kontrolował akcję”, która miała skompromitować między innymi Krystiana Markiewicza, przewodniczącego Stowarzyszenia Sędziów Polskich “Iustitia”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

