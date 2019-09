Holenderski minister “poważnie zaniepokojony” sytuacją w Polsce Holenderski minister ochrony prawnej Sander Dekker po wizycie w Polsce wyraził zaniepokojenie stanem rządów prawa nad Wisłą. Polski resort sprawiedliwości w odpowiedzi na oświadczenie holenderskiego ministra ocenił, że wypowiedź Dekkera “jest politycznym manifestem wpisującym się w kampanię wyborczą”. Sander Dekker odwiedził w ostatnim tygodniu sierpnia Polskę, będąc w Warszawie i odbywając spotkania między innymi w Sądzie Najwyższym, w którym rozmawiał z Pierwszą Prezes SN Małgorzatą Gersdorf na temat stanu praworządności w Polsce. Z informacji zawartej na stronie internetowej holenderskiego rządu wynika, że minister ochrony prawnej wyraził podziw i poparcie dla pracy profesor Małgorzaty Gersdorf. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

