Huawei ma zapewnić interney na kanadyjskiej Arktyce Już w lipcu Huawei Canada ogłosiło, że będzie współpracować z lokalnymi firmami w celu rozszerzenia zasięgu internetu na 70 siedzib ludzkich na dalekiej północy Kanady. Jednym z takich miejsc jest leżące na wyspie na Oceanie Arktycznym, 300 km od koła podbiegunowego, miasteczko Iqaluit na terytorium Nunavut. Kanadyjski rząd obiecał w wyborczej kampanii, że do 2031 r. zapewni szybki dostęp do internetu każdemu gospodarstwu domowemu w kraju i przeznaczył na ten cel dużą ilość pieniędzy. Rozbudowanie infrastruktury na dalekiej północy, w rejonach arktycznych to dla wielu firm duże wyzwanie. Jak jednak informuje BBC, chiński Huawei widzi w tej inwestycji duża szansę. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

