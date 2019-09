Huragan Dorian dotarł do wybrzeży Kanady Huragan Dorian zaatakował wczoraj atlantyckie wybrzeża Kanady łamiąc drzewa, zrywając linie energetyczne i dezorganizując komunikację. Szybkość wiatru wynosi obecnie ok. 150 km/godz. Dotychczas nie ma informacji o ofiarach. Oko huraganu przeszło nad rejonem Halifaxu około godz. 18 czasu lokalnego. Żywioł przewrócił m. in. dźwig budowlany w śródmieściu Halifaxu, stolicy prowincji Nowa Szkocja. Już ponad 300 tys. mieszkańców tej prowincji zostało pozbawionych prądu. Lokalne władze wezwały wszystkie osoby zamieszkałe w pobliżu wybrzeży, aby zapobiegawczo ewakuowały się w głąb lądu. Kanadyjski minister bezpieczeństwa publicznego i ds. sytuacji nadzwyczajnych Ralph Goodale poinformował na Twitterze, że rząd skieruje wojsko do pomocy w usuwaniu skutków ataku huraganu. Według prognoz Dorian ma posuwać się dalej na północ w kierunku Wyspy Księcia Edwarda a w niedzielę ma dotrzeć do Nowej Fundlandii. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

