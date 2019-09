Huragan Dorian zdewastował Bahamy Huragan Dorian utknął na wiele godzin nad Bahamami, gdzie przyniósł ogromne zniszczenia. Teraz ruszył i bardzo wolno przesuwa się w kierunku wybrzeża Florydy. Nadal jednak zagraża mieszkańcom Wielkiej Bahamy. Żywioł ma drugą kategorię w pięciostopniowej skali Saffira-Simpsona, a wiatr wieje w nim ze średnią prędkością 175 kilometrów na godzinę. Według najnowszych prognoz Dorian zbliży się niebezpiecznie blisko wybrzeża Florydy w ciągu najbliższych 36 godzin. We wtorek wieczorem polskiego czasu znajdował się w odległości 170 kilometrów od Fort Pierce na Florydzie. Oko huraganu odsunęło się od Bahamów, choć nadal jest tam niebezpiecznie. Na stacji meteorologicznej w parku Sebastian Inlet na Florydzie odnotowano wzrost średniej prędkości wiatru do 63 kilometrów oraz porywów do 80 km/h. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

