Ignacy Krasicki – książę poetów (cz. 3) Z cyklu: Historia Salonu Muzyki i Poezji Przed laty współpracując z Estradą Krakowską przygotowaliśmy skromne przedstawienie poświęcone Ignacemu Krasickiemu, w ramach cyklu przeznaczonego głównie dla szkół. W obsadzie byli: Romana Próchnicka, Jerzy Trela, Jerzy Bińczycki i ja. Postanowiłam zaprosić „księcia poetów” do Toronto, ale na podstawie zupełnie nowego scenariusza, opartego na fragmentach jednoaktówki Hemara pt. „Fraszkopis”. Przedstawienie rozpoczęło się od naszej współczesności kanadyjskiej. W teatrze, jeszcze przed otwarciem kurtyny rozbrzmiała muzyka rockowa, tak bardzo lubiana przez nastolatków, a potem na scenie pojawiło się trzech chłopców. Wybierali się na dyskotekę i zaczęli ćwiczyć taniec. Nagle przypominają sobie, że przecież jutro idą do polskiej sobotniej szkoły i mają na pamięć opanować bajki Krasickiego! Rzucają taniec, zaczynają recytować utwory księdza biskupa i pełni zachwytu nad ich humorem, jakby we śnie wkraczają w osiemnastowieczny świat poety. Pamiętam to przedstawienie doskonale, pamiętam o osobach, które pomogły w jego realizacji. Był wśród nich ówczesny dyrektor administracyjny Teatru Słowackiego – Wiktor Herzig, dzięki którego życzliwości mogliśmy sprowadzić męskie kostiumy i peruki. Kostiumy damskie zaprojektowała Joanna Dąbrowska, a uszyły je panie Stella Szustaczek i Józefa Zając, a także sama projektantka. Wiersz „Pijaństwo” w wykonaniu naszego specjalnego gościa, znanego polskiego aktora, Andrzeja Grabowskiego był popisem aktorskim najwyższej klasy. W spektaklu też brała udział grupa dzieci, które występowały dla księcia biskupa, recytując jego bajki. Ci mali artyści w wieku od czterech do dwunastu lat, przebywając na próbach często do późnych godzin wieczornych, czasem nie wytrzymywali kondycyjnie, więc rodzice byli zmuszeni przywieść ze sobą kołdry, poduszki i materace, aby dzieci mogły odpoczywać. W przedstawieniu zagrały brawurowo! Maria Nowotarska Fragment książki Beaty Gołembiowskiej “Teatr bez granic“ Fotografia J. Dąbrowski i A. Milewski Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Beata Gołembiowska Beata Gołembiowska – pisarka, autorka powieści Żółta sukienka, Malowanki na szkle, Lista Olafa, Droga do Wilenii oraz książek–albumów – W jednej walizce i Teatr bez granic. Kocha przyrodę, ceni ciszę, a w ludziach – tolerancję. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji





























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.