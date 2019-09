Ile partie wydały na wybory do Parlamentu Europejskiego? Państwowa Komisja Wyborcza sprawdza sprawozdania finansowe komitetów wyborczych, które wzięły udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Najwięcej wydała Koalicja Europejska, ale niewiele mniej od niej Prawo i Sprawiedliwość. Fundusz KO najskromniej zasiliła Nowoczesna. Wpłaciła niecałe 4,5 złotych. Spośród trzech komitetów wyborczych, które uzyskały w majowych wyborach mandaty do PE, najwięcej wydała Koalicja Europejska – 17 mln 416 tys. 561 zł. Niewiele mniej wydało Prawo i Sprawiedliwość – 17 mln 035 tys. 018 zł. Z kolei kampania do europarlamentu Wiosnę kosztowała 2 mln 413 tys. 930 zł. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

