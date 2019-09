Iran grozi “pełnoprawną wojną” USA Dowódca sił lotniczych Gwardii Rewolucyjnej Amir Ali Hadżizadeh oświadczył, że bazy USA i lotniskowce znajdują się w zasięgu irańskich rakiet i zagroził Stanom Zjednoczonym “pełnoprawną wojną”. W ten sposób skomentował oskarżenia Waszyngtonu o atak dronów na saudyjskie zakłady Aramco. Każdy powinien wiedzieć, że wszystkie amerykańskie bazy i ich lotniskowce położone w odległości do 2000 kilometrów od Iranu znajdują się w zasięgu naszych rakiet. (…) Iran jest zawsze gotowy na pełnoprawną wojnę – oświadczył irański dowódca. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

