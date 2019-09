Izba Lordów przyjęła “ustawę o kapitulacji” Brytyjska Izba Lordów przyjęła bez poprawek ustawę mającą na celu zablokowanie twardego brexitu, czyli wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez umowy. Ma to zmusić premiera Borisa Johnsona do złożenia wniosku o przedłużenie procesu brexitu do stycznia 2020 roku, czego ten odmawia. Zgodnie z zapisami dokumentu szef rządu będzie miał obowiązek poprosić o kolejną zmianę terminu opuszczenia Wspólnoty, jeśli parlament nie przyjmie do 19 października jakiejkolwiek innej wersji umowy wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. Johnson stwierdził, że to “ustawa o kapitulacji” i dodał, że udaremnia ona jego negocjacje w sprawie brexitu z Brukselą. W czwartek brytyjski premier zapowiedział, że “prędzej wyzionie ducha”, niż zgodzi się na opóźnienie wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej. Ustawa wymaga jeszcze formalnego podpisu królowej Elżbiety II i powinna wejść w życie w poniedziałek. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.