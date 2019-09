Jedyne polskie dzieło z kolekcji Rockefellera pod młotek „Figura osiowa” Jana Lebensteina to jedyne polskie dzieło sztuki, które znajdowało się w słynnej kolekcji Davida Rockefellera, multimiliardera zwanego „królem nafty”, uznawanego za jednego z najbogatszych ludzi świata. Praca, wykonana na papierze, warta jest nawet 65 tys. zł. „Figura osiowa” zakupiona została przez Davida Rockefellera po słynnej wystawie „15 Polish Painters” w prestiżowym nowojorskim muzeum MoMA. 10 września będzie można ją wylicytować na aukcji Sztuka Współczesna. Prace na Papierze w DESA Unicum. Licytację imponującej kolekcji Rockefellera nazwano „aukcją stulecia”. W nowojorskim Christie’s sprzedano dzieła o łącznej wartości blisko 2,5 miliarda złotych (646 mln dolarów). Na aukcji pojawiły się prace takich artystów jak Picasso, Monet czy Matisse. Ale w ofercie znalazła się również praca na papierze autorstwa polskiego malarza i grafika Jana Lebensteina. Zmarły w 2017 roku David Rockefeller, wnuk założyciela firmy petrochemicznej Standard Oil, pierwszego miliardera w Stanach Zjednoczonych, po dziadku odziedziczył nie tylko spory majątek, ale i miłość do sztuki. „Figura osiowa” zakupiona została przez Davida Rockefellera po słynnej wystawie „15 Polish Painters” w prestiżowym nowojorskim muzeum MoMA. 10 września będzie można ją wylicytować na aukcji Sztuka Współczesna. Prace na Papierze w DESA Unicum. Na wystawie zobaczyć będzie można również niezwykłą i nietypową pracę Andrzeja Wróblewskiego „Traktor”. Dzieło pochodzi prawdopodobnie z końca lat 40. istanowi wyraz zainteresowania Wróblewskiego maszynami oraz ich budową. W publikacji „Wróblewski nieznany” z 1993 roku możemy obejrzeć zdjęcie zrobione przez samego artystę przedstawiające różnorodne wehikuły oraz środki transportu, a wśród nich m.in. wagon kolejowy, samochód ciężarowy, autobus, samochód osobowy czy tramwaj. Dodatkowo we wspomnianym okresie artysta wykonywał liczne drobne szkice słupów telegraficznych, zaworów, układów rur czy maszynerii. Napisy ołówkiem na pracy „Traktor” naniosła matka artysty, Krystyna Wróblewska, porządkując spuściznę syna po jego śmierci. Ciekawą propozycją jest również praca Tomasza Tatarczyka „Czarne Wzgórze” z 1990 roku. W twórczości artysty zasadniczą rolę odegrało miejsce, w którym się osiedlił. Wieś Męćmierz przy Kazimierzu Dolnym stała się dla niego oazą spokoju i podstawowym przedmiotem malarskich poszukiwań. Rozpatrywanie jego twórczości w oderwaniu od lokalnego kontekstu wydaje się niemożliwe. Wszystko, co oglądamy na obrazach artysty – czy jest to wycinek drogi, tafla rzeki, zalesione wzgórza czy brodzący w wodzie pies – stanowią elementy wiejskiego pejzażu. Artysta malował to, co widział, i to, co wzbudzało w nim emocje. Uczciwość jego malarstwa jest pierwszą wartością, którą wymieniają zarówno krytycy, jak i przyjaciele Tatarczyka. Na wystawie i aukcji Sztuka Współczesna. Prace na Papierze pojawiło się ponad 100 prac, w tym również takich twórców jak Władysław Strzemiński, Stefan Gierowski, Jan Dobkowski, Eugeniusz Markowski czy Teresa Pągowska. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Newseria.pl Website Agencja informacyjna dostarczająca informacji w trzech serwisach: Biznes, Lifestyle i Innowacje. https://info.newseria.pl Search

