Kaczyński znał “małą Emi”. Ujawniono jego korespondencję z hejterką Prezes PiS Jarosław Kaczyński w lipcu 2019 r. zaproponował na piśmie wsparcie Emilii Szmydt – podaje “Gazeta Wyborcza”. Kobieta wysłała w lipcu do prezesa PiS pismo, w którym stwierdziła, że czuje się pokrzywdzona działaniami wymiaru sprawiedliwości, w tym Łukasza Piebiaka. I to nie był pierwszy raz, kiedy się kontaktowali. “Jeśli będzie Pani oczekiwała ode mnie wsparcia, którego mógłbym udzielić, działając w ramach uprawnień przysługujących parlamentarzystom, proszę o informację” – tak Kaczyński odpisał Emi. Na list, w którym stwierdziła, że – cytując odpowiedź Kaczyńskiego – “czuje się pokrzywdzona działaniami wymiaru sprawiedliwości, ale także Pana Łukasza Piebiaka, Podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości”. I jednocześnie Kaczyński poprosił o “sprecyzowanie problemu”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.