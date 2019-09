Kanada jednym z najlepszych krajów do odwiedzenia w 2019 roku Tak podaje Światowe Forum Ekonomiczne – Kanada to świetne miejsce, szczególnie dla turystów, w 2019 roku. W tegorocznych rankingach Kanada znajduje się w pierwszej dziesiątce! Kanada zajmuje dziewiąte miejsce na świecie spośród 140 państw, na które Światowy Fundusz Gospodarczy spojrzał z punktu widzenia swojego Indeksu Konkurencyjności Turystyki 2019. Kanada utrzymała swoje solidne miejsce w pierwszej dziesiątce z poprzednich lat – zajęła dziesiąte miejsce w 2015 r. i dziewiąte w 2017 r., a jej ogólny wynik nieznacznie poprawiał się z każdym nowym rankingiem. „[Indeks] mierzy szereg czynników, które umożliwiają zrównoważony rozwój sektora podróży i turystyki, co przyczynia się do rozwoju i konkurencyjności kraju”, podaje raport. Analizowane są cztery różne obszary turystyki: infrastruktura, zasoby naturalne i kulturowe, krajowa polityka turystyczna oraz właściwe środowisko dla rozwoju turystyki. Obszary te są następnie dzielone na 14 podkategorii. Podczas gdy pierwsze trzy obszary są dość oczywiste, to czwarte oznacza to elementy, które stwarzają właściwie środowisko dla turystyki, takie jak bezpieczeństwo, higiena i biznes. Wysoka pozycja Kanady w rankingu oznacza, że kraj ten ma dość dobry wynik w większości obszarów, które analizował Światowy Fundusz Gospodarczy. Kanada osiąga naprawdę dobre wyniki w obu Amerykach i najlepsze na świecie w kategoriach bezpieczeństwa i ochrony, zrównoważonego środowiska naturalnego oraz infrastruktury transportu lotniczego. Jedynym krajem w regionie, który ma więcej najlepszych wyników we wszystkich kategoriach, są Stany Zjednoczone Zdobyliśmy najwyższy wynik w zakresie bezpieczeństwa i ochrony dzięki naszej „niezawodnej policji”. Kanada uzyskała najwyższy wynik w dziedzinie infrastruktury transportu lotniczego nie tylko w obu Amerykach, ale w całym świecie, zajmując pierwsze miejsce, jeśli chodzi o ten obszar podróży dzięki wysokiej jakości infrastruktury lotniczej, dużej liczbie portów lotniczych, przepustowości linii lotniczych i liczbie przewoźników. Wysokie pozycje w rankingu przyznano również Kanadzie za infrastrukturę (6), infrastrukturę usług turystycznych (8), zasoby ludzkie i rynek pracy (11), zasoby naturalne (11) oraz zasoby naturalne i kulturowe (13). Niestety, Kanada nie otrzymała rewelacyjnych ocen w każdej kategorii. Jest nieco dalej pod względem zdrowia i higieny (52), otwartości międzynarodowej (61) i konkurencyjności cenowej (107). Będąc na dziewiątym miejscu Kanada ma ogólny wynik 5,1, co plasuje ją niedaleko Hiszpanii, która zajmuje pierwsze miejsce z wynikiem 5,4. Jeśli jest coś, co wynika z tych rankingów, to Kanada ma wiele do zaoferowania turystom – od infrastruktury transportowej przez przepiękne krajobrazy po bezpieczeństwo. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

