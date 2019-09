Kanadyjska rzeźba odsłonięta w Watykanie w Światowy Dzień Migrantów i Uchodźców Rzeźba kanadyjskiego artysty została odsłonięta na Placu Świętego Piotra przez papieża Franciszka w czasie Mszy w Światowy Dzień Migrantów i Uchodźców. “Chciałem, aby to dzieło sztuki tutaj na Placu Świętego Piotra przypominało wszystkim o ewangelicznym wyzwaniu gościnności ”- powiedział Franciszek. Praca w brązie i glinie autorstwa Timothy’ego Schmalza z Kitchener, Ont., przedstawia ponad 100 migrantów i uchodźców z różnych środowisk kulturowych i rasowych oraz różnych okresów. Schmalz, który udał się do Watykanu na odsłonięcie, powiedział, że to niesamowite, że rzeźba o nazwie „Aniołowie nieświadomi” znajdowała się na placu jako wizualne przypomnienie, że wszyscy są mile widziani. Został on zainspirowany fragmentem Biblii i zawiera parę anielskich skrzydeł wyłaniających się z tłumu na łodzi. „Chciałem wyrazić myśl, że jesteśmy święci i wszyscy jesteśmy w pewnym sensie godni ludzkiej godności i szacunku”. Schmalz powiedział, że było to ważne przesłanie, ponieważ ludzie coraz bardziej boją się obcych i izolują się. Schmalz, który opisuje siebie jako „twardego rdzennego chrześcijanina”, powiedział, że otrzymał zlecenie po tym, jak Watykan dowiedział się o jego rzeźbie przedstawiającej Jezusa jako bezdomnego, którego kopie są obecnie w dużych miastach na całym świecie. Powiedział, że rzeźba Placu Świętego Piotra była kulminacją ponad roku ciężkiej pracy z udziałem 140 osób. Schmalz powiedział, że chociaż on i Franciszek nie mówią tym samym językiem, papież „Spojrzał na mnie i położył ręce na sercu, i to było więcej, niż artysta mógłby oczekiwać”. Wielu migrantów i uchodźców z całego świata uczestniczyło w mszy, która zakończyła się odsłonięciem rzeźby. Podczas mszy śpiewał wieloetniczny chór, a kadzidło pochodziło z obozu dla uchodźców w południowej Etiopii. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji































Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.