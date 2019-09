Kanadyjski fotograf robi niezwykłe zdjęcia niedźwiedziom polarnym Chociaż jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że zimą widzimy niedźwiedzie polarne zamieszkujące śnieżne, lodowe krajobrazy, to rzadko kiedy widzimy te majestatyczne bestie w innych środowiskach, kiedy zmianie ulegają pory roku. Kiedy przychodzi lato, niesamowitym doświadczeniem jest zobaczyć takie “niedźwiedzie szaleństwo” w które wpadają te futrzaste stworzenia. Niedźwiedzie polarne w północno-kanadyjskiej zatoce Hudson można znaleźć, bawiące się na przepięknych polach kwiatów, chrupiące świeżo złowione ryby lub polujące na wieloryby bieługi. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

