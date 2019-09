Koalicja Obywatelska przedstawiła program. “Jutro może być lepsze” “Jutro może być lepsze” to hasło wyborcze Koalicji Obywatelskiej, które zaprezentowała kandydatka na premiera tej formacji Małgorzata Kidawa-Błońska. Przedstawiła też program na wybory parlamentarne. Związki partnerskie, in vitro, skrócenie kolejek do lekarza do 21 dni i solidny pakiet proekologiczny to najważniejsze propozycje KO. Powtórzyła też, że “nic, co zostało dane, nie zostanie zabrane”. – Stoję przed wami pełna pokory, bo Polska to wielka rzecz, wielka sprawa. Znalazłam się w polityce, bo kocham Polskę. Wierzę, że najlepsze przed nami – zaczęła swoje wystąpienie kandydatka na premiera Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Kidawa-Błońska, podkreślając, że prawość, honor, uczciwość, szacunek są dla niej najważniejsze w polityce.

– Chcę zmienić polską politykę. Chcę, żeby politycy przestali zaciskać pięści i zaczęli podawać sobie otwarte dłonie. Chcę, żeby przestali zarażać nienawiścią. Chcę nowej, jasnej, uśmiechniętej Polski – mówiła. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.