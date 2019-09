Kobiety na wibratory. Polki w poszukiwaniu przyjemności. W kraju, w którym seks wciąż jest tabu, kobiety wzięły sprawy w swoje ręce i uczą się przyjemności. Pomagają im w tym gadżety erotyczne – dilda tak ładne, że można postawić je na półce w salonie, masujące „króliczki”, wibratory przypominające szminkę. – Zamiast imienia dziewczyny lub chłopaka lepiej wytatuuj sobie ulubiony gadżet erotyczny – radzi Plec Tatu, tatuażystka z Krakowa. – Nigdy cię nie zawiedzie, gwarantuje same dobre wspomnienia, zero traum, niczym się nie zarazisz. Jedną z jej ostatnich prac jest Sona, wydziarana na przedramieniu 28-letniej Asi. – To bezdotykowy, soniczny stymulator łechtaczki, uwielbiam go! – wyjaśnia Asia i z dumą podciąga rękaw. Pod nim: minimalistyczna, cienka kreska pociągnięta różowym tuszem. Dla niewtajemniczonych to dziwny kształt, niepodobny do tych, które sterczą w witrynach sklepów dla dorosłych. Dla Asi ukochany sprzęt, bez którego dziś już nie wyobraża sobie życia. – Dzięki gadżetom erotycznym odkryłam, czym jest samomiłość. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

