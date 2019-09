Kolejna debata “Zderzenia” online Po wakacjach ruszają cykliczne debaty “Zderzenia”, które prowadzi Grzegorz Nawrocki w warszawskim Teatrze Polskim. Najbliższa w piątek 27 września, a my z dala od Polski możemy ją oglądać (i brać w niej udział) online. LInk podamy w piątek rano. Zachęcamy i zapraszamy! Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

