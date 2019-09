Kolejne nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej Kolejne nieprawidłowości w Polskiej Fundacji Narodowej. Instytucja powołana przez rząd PiS w celu poprawiania wizerunku Polski na świecie miała płacić zagranicznej firmie za usługi, których nie wykonano. – To absolutny skandal – komentuje konsul w Nowym Jorku w rozmowie z Onetem, który opisuje aferę. Chodzi przynajmniej o 1 mln zł. Polska Fundacja Narodowa z pieniędzy polskich podatników płaciła firmie White House Writers Group, małej waszyngtońskiej agencji PR. WHWG do realizacji kontraktu z Polską Fundacją Narodową podnajmowała inne firmy, w tym agencję PR pod nazwą Edelman. Okazuje się, że od listopada 2018 r. do czerwca 2019 r. do Edelmana za pośrednictwem WHWG popłynął z Polskiej Fundacji Narodowej 1 mln zł. Stało się tak, mimo iż konsulat zerwał współpracę już w styczniu. Przez kilka miesięcy PFN płaciła więc pieniędzmi polskich podatników za nic. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

