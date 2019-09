Kolejne protesty młodych W piątek w Kanadzie i na świecie planowana jest kolejna runda protestów klimatycznych. Strajki są protestem przeciwko zmianom klimatu i brakowi działań przeciwko niemu, a ten piątek będzie drugim globalnym strajkiem klimatyczny; pierwszy odbył się w piątek 20 września. Drugi strajk ma miejsce po nadzwyczajnym szczycie klimatycznym ONZ w dniu 23 września. Na szczycie 16-letnia szwedzka działaczka Greta Thunberg wygłosiła porywające przemówienie wyrażając gniew młodzieży, która będzie musiała ponosić konsekwencje zmian klimatu, jeśli nie zostaną podjęte dalsze działania. Thunberg rozpoczęła ruch #FridaysForFuture, w którym co trzy tygodnie, a następnie w każdy piątek, młodzi będą protestować przed szwedzkim parlamentem, domagając się nowej polityki wobec zmian klimatu. #FridaysForFutre zainspirowało światowe strajki. Celem strajków jest „rozpoczęcie nowych działań [w sprawie zmian klimatu]na całym świecie”, zgodnie ze stroną internetową Global Climate Strike, a ostatecznym celem jest przejście od paliw kopalnych do 100% energii odnawialnej. Thunberg zarzuciła rządom państw, że nie robią wystarczająco dużo, aby poradzić sobie ze zmianami klimatu, mówiąc, że istnieje tylko 50-procentowa szansa na osiągnięcie globalnego celu ograniczenia ocieplenia do 0,4 stopnia Celsjusza, nawet przy najostrzejszych ograniczeniach emisji. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

