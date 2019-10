Kornel Morawiecki nie żyje. Działalność publiczna w III RP. Kornel Morawiecki nie żyje. Szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki zdradził, że w ostatnich słowach ojciec mówił mu m.in., jak ważna jest “zgoda narodowa”. Kornel Morawiecki był założycielem Solidarności Walczącej, posłem oraz marszałkiem seniorem Sejmu RP. Przez lata doceniany był jako opozycjonista czasów PRL, antykomunista i działacz walczący o wolność Polski. Premier Mateusz Morawiecki przyznał, że podczas ostatniej rozmowy ojciec mówił mu o ojczyźnie i jedności. – Jedne z ostatnich słów, które wypowiedział były takie, żeby cały czas myśleć o Polsce i żeby wypracowywać zgodę narodową – przyznał w rozmowie z redakcją “Faktu” Mateusz Morawiecki. – To była od dawna taka jego myśl, którą starał się promować – dodał. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

