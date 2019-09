Kornel Morawiecki odznaczony Orderem Orła Białego “W uznaniu znamienitych zasług na rzecz przemian demokratycznych w Polsce” prezydent Andrzej Duda uhonorował Kornela Morawieckiego Orderem Orła Białego – poinformowała w piątek kancelaria prezydenta. “Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał w uznaniu znamienitych zasług na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za wybitne osiągnięcia w działalności publicznej i państwowej Order Orła Białego Kornelowi Morawieckiemu, działaczowi opozycji demokratycznej w PRL, przywódcy ‘Solidarności Walczącej'” – głosi piątkowy komunikat KPRP. Na piątkowym spotkaniu z mieszkańcami Ciechanowa premier Mateusz Morawiecki poinformował, że stan zdrowia Kornela Morawieckiego uległ pogorszeniu. – Nie chciałem rezygnować z tego spotkania, ale jest ono dla mnie niełatwe, bo od wczoraj stan zdrowia mojego taty się bardzo pogorszył i jest we mnie pewien smutek – tłumaczył premier. – Mój tato był, jest cały czas człowiekiem Solidarności. Jest człowiekiem bardzo niezależnym, dumnym – dodał. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

