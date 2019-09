Kraje UE są za powiązaniem finansowania z przestrzeganiem prawa – Żadne państwo członkowskie, przynajmniej nie wprost, nie sprzeciwia się temu – przyznał premier Finlandii Antti Rinne zapytany także o stanowisko Polski i Węgier ws. powiązania unijnego finansowania z przestrzeganiem rządów prawa. Premier Rinne, którego kraj sprawuje obecnie przewodnictwo w Radzie UE, w cyklicznym wywiadzie na antenie publicznego radia Yle uzasadnił swoją opinię postępem w negocjacjach na ten temat, którym przewodzi fińska minister ds. europejskich Tytti Tuppurainen. – Z tego jestem naprawdę zadowolony. Mam nadzieję, że scenariusz z chwili obecnej zostanie zrealizowany – dodał Rinne, który od czerwca kieruje nowym centrolewicowym rządem Finlandii. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

