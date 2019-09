Krzysztof Szczerski o szczegółach spotkania Trump – Duda. Deklaracja, którą mają podpisać w Nowym Jorku prezydenci Andrzej Duda i Donald Trump mówi o konkretnych miejscach stacjonowania wojsk USA w Polsce i potwierdza, że w Polsce będzie amerykańskie dowództwo dywizyjne – powiedział szef gabinetu prezydenta RP Krzysztof Szczerski. Szef gabinetu prezydenta RP zaznaczył, że spotkanie będzie dziewiątym prezydentów Polski i USA w czasie kadencji Trumpa i Dudy. Prezydenci przedyskutują także kwestie relacji społecznych pomiędzy Polską i USA – poinformowano. – Mamy zasadniczą zmianę jakości ws. wiz. Myślę, że wiadomości będą dobre, ale – także w sensie prawnym – nic nie może być ogłoszone, zanim okres kalkulacyjny się nie skończy – zapowiada Szczerski. Możliwe, że prezydent USA zapyta Andrzeja Dudę o to, czy Polska jest gotowa wziąć udział w ewentualnej koalicji militarnej przeciwko Iranowi – pisze “Dziennik Gazeta Prawna”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji































Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.