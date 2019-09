Krzyżyk za 15 zł, obrazek ze świętym za 20 zł. Tak wygląda polska religijność. Niech nas zobaczą! Nasze świadectwo. Naszą wiarę. To główny cel, jaki postawili sobie organizatorzy akcji „Polska pod krzyżem”, a wcześniej „Różaniec do granic”. Cóż więc pokazał nam ten religijny happening? Cel nie był trudny. Pomogły w nim media rządowe, które relacjonowały przebieg tego ewangelizacyjnego spotkania. Podobnie, jak media o. Rydzyka. Więcej, pracownicy mediów publicznych w mediach społecznościowych dawali świadectwo swej wiary, zaangażowania i przekonania, że bez krzyża nie da się zrozumieć Polski. Zgodnie zresztą z przesłaniem, jakie zawiera się w słynnym dwuwierszu: „Tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem / Polska jest Polską, a Polak Polakiem” WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

