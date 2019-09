Kto ma największą szansę, aby imigrować do Kanady?

Z cyklu: Imigracja do Kanady – “Ask Isabella”

Liczy się wiek, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, znajomość języka angielskiego (oraz francuskiego), posiadanie rodziny w Kanadzie (z tym, że trzeba pamiętać, iż nie każdy krewny jest „oceniany” jako rodzina), posiadanie oferty pracy oraz odpowiednich funduszy – wszystkie te wyżej wymienione czynniki oceniane są w formie punktacji. Od kilku już lat punktacja nie spada poniżej 438 punktów. 439 i więcej to nie jest poprzeczka, do której każdy dosięga. Wiadomo, że gdyby tak było, to Kanada musiałaby wszystkich przyjąć. A tak, nie każdy się kwalifikuje. Czy ten system jest fair? Hmm, to już temat na następną dyskusję.

Z powyżej wymienionych czynników, które liczą się przy ocenie kandydata na pobyt stały, jednym z najważniejszych jest znajomość języka. Jeżeli chętny na imigrację nie zna go na dość dobrym poziomie w mowie i piśmie – nie zakwalifikuje się ani na imigrację do Kanady, ani nawet na kontrakt do pracy. Chyba że ma mniej niż 36 lat, to wtedy bez języka może przyjechać na roczną wizę pracowniczą (program IEC), który może być początkiem drogi do uzyskania pobytu stałego w Kanadzie.

Ale jakie zawody są najbardziej potrzebne? Zapotrzebowanie jest na IT oraz na zawody budowlane – w tym względzie nic się nie zmieniło już od wielu lat. Ale i inne zwody są również potrzebne. Proszę pamiętać, że system punktowy, który ocenia kandydata, ocenia wykształcenie i doświadczenie zawodowe, co znaczy, że nawet bibliotekarz czy nauczyciel może się zakwalifikować pod względem liczby otrzymanych punktów. Ale czy znajdzie w Kanadzie pracę??? Odpowiedź na to pytanie to jest zupełnie inna dyskusja.

Kto więc ma szansę na dobrą pracę w Kanadzie? Poza IT i zawodami w budowlance (tzw. construction) – np. elektryk, mechanik, inżynier, pielęgniarka. Proszę przy tym pamiętać, że wiele zawodów można wykonywać jeżeli ma się uprawnienia, czyli niekoniecznie od razu można dostać pracę jeżeli nie zdobędzie się najpierw doświadczenia w Kanadzie. Ale nie jest to nic dziwnego: pięcie się po szczeblach kariery to jest normalny tryb wszędzie.

Oczywiście przykłady przeze mnie podane nie są kompletną „listą zawodów potrzebnych w Kanadzie”. Jeżeli ktoś myśli o Kanadzie na poważnie, to warto uzyskać kompletną ocenę swojej własnej sytuacji w świetle prawa imigracyjnego. Warto przeanalizować swoją konkretną sytuację w odniesieniu do wszystkich programów kanadyjskich, również tych w poszczególnych prowincjach.

Rzeczywiście wiele osób nie kwalifikuje się na imigrację, ale wiele nie ma pojęcia, że jest dla nich inna droga. Albo, w najgorszym przypadku, upewnić się, że rzeczywiście nie ma szans. I tak się czasami zdarza.

