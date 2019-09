Kultowy znak z Toronto zostanie odnowiony Stał się ikoną miasta – trzecią najczęściej odwiedzaną atrakcją, po CN Tower i Eaton Centre. Ale teraz napis “Toronto” zaczyna się widocznie starzeć. Znajdujący się na placu Nathan Phillips Square znak został pierwotnie zbudowany na Igrzyska PanAm i Parapan w 2015 roku i miał wytrwać tylko przez kilka tygodni. Ale szybko zdobył serca mieszkańców i stał się regularnym tłem dla miłośników selfies. A teraz, cztery lata później, litery są już wyblakłe i poplamione, a plastikowe, podświetlane powierzchnie są porysowane i pomazane smugami brudu. Urzędnicy miejscy twierdzą, że wydali ponad 400 000 dol. na utrzymanie znaku w dobrym stanie i zamiast płacić za dalsze bieżące naprawy i konserwację liter, nadszedł czas na poważne zmiany. Burmistrz Toronto, John Tory, twierdzi, że tymczasowy znak stał się nieocenioną ikoną Toronto. „Nie sądzę, by ktokolwiek mógł sobie teraz wyobrazić Nathan Phillips Square bez tego znaku” – powiedział Tory. „Jestem pewien, że nowy i ulepszony znak nadal będzie wielką atrakcją w sercu naszego miasta”. Miasto twierdzi, że nowy znak Toronto będzie łatwiejszy do czyszczenia, będzie wykonany z wodoodpornego materiału i będzie ciekawszy pod względem oświetlenia. Jego cena nie jest jeszcze znana, ale miasto twierdzi, że wykorzysta fundusze rezerwowe i budżety operacyjne na pokrycie kosztów bieżącej konserwacji, dodając, że jest otwarte na „wsparcie filantropijne”. Zmodernizowany znak będzie wizualnie repliką oryginału i powinien zostać zainstalowany do końca tego roku. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

