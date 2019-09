Kuratorium zapewni uczennicom bezpłatne podpaski i tampony Największe kuratorium publiczne w Toronto – Toronto District School Board (TDSB) informuje, że zapewni bezpłatne produkty higieny menstruacyjnej uczennicom w szkołach podstawowych i średnich. Dwoje powierników kuratorium, którzy wystąpili z takim wnioskiem, podało, że wniosek został przyjęty jednogłośnie na zebraniu na początku tygodnia. TDSB jest jednym z kilku kuratoriów w Ontario, które od września postanowiły zapewnić uczennicom bezpłatny dostęp do podpasek i tamponów w szkołach. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.