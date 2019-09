Krakowska kuria zwalnia niezamężne kobiety, zostają te, które tworzą “katolickie rodziny” Zwrócę się do kurii z prośbą o dobrowolne wyjaśnienia w sprawie trzech zwolnionych pracownic biura prasowego Archidiecezji Krakowskiej – poinformował w niedzielę rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. Adam Bodnar zastrzegł, że nie ma prawa kontrolować podmiotów prywatnych, a takim właśnie jest krakowska kuria. – Natomiast standard mojego postępowania w tego typu sprawach wyznacza sprawa zwolnionego pracownika IKEA. Mogę zatem zwrócić się do podmiotu prywatnego z prośbą o dobrowolne wyjaśnienia, a także wystąpić do Okręgowej Inspekcji Pracy o ewentualne przeprowadzenie kontroli. Co zresztą zrobię – wyjaśnił Bodnar. Archidiecezja Krakowska zakończyła współpracę z dotychczasowym biurem prasowym – poinformowano w piątek na stronie internetowej tamtejszej kurii. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

