Kuriozalne słowa arcybiskupa Gądeckiego. “Wyjaśnił”, dlaczego wybuchła II wojna światowa – Nasi wrześniowi agresorzy sprzed 80. lat należeli do światowej czołówki aborcyjnej i eutanazyjnej XX-tego stulecia – to fragment oświadczenia abp Stanisława Gądeckiego w ramach obchodów rocznicy wybuchu II wojny światowej. Przewodniczący Episkopatu Polski ma interesujące przemyślenia dotyczące genezy konfliktu. – Wojna była jedną z największych w historii klęsk i dramatów ludzkości, bo dwie ateistyczne i antychrześcijańskie ideologie: narodowego i międzynarodowego socjalizmu, odrzuciły Boga i Jego piąte przykazanie Dekalogu: Nie zabijaj! – stwierdził przewodniczący KEP. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.