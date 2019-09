Kurkuma i miód – antybiotyk, którego skuteczności nie potrafią wyjaśnić nawet lekarze Jesień za pasem, czas przeziębień i gryp przed nami. Mamy sposób, jak się przed nimi ustrzec w naturalny i nieszkodliwy, a nawet smaczny sposób. Podczas gdy konwencjonalne antybiotyki są bardzo nadużywane, naturalne środki, takie jak miód i kurkuma, są niezwykle dobroczynne i poprawiają zdrowie na wiele sposobów. Miód skutecznie zwalcza infekcje, nie powodując uodparniania się bakterii, w przeciwieństwie do tradycyjnych antybiotyków. Badanie opublikowane w European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases wykazało, że miód zniszczył każdą bakterię lub patogen, na którym go testowano. Naukowcy odkryli, że można go stosować miejscowo – zewnętrznie i przyjmować doustnie. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

