Łatwa wygrana z Ukrainą na zakończenie fazy grupowej Polscy siatkarze znów potrzebowali zaledwie niespełna 80 minut, aby pokonać kolejnego rywala w mistrzostwach Europy. W ostatnim meczu grupowym Polacy w czwartek w Amsterdamie wygrali z Ukrainą 3:0 (25:17, 25:16, 25:15). Teraz czas na starcie w 1/8 finału z Hiszpanią. Jeszcze przed rozpoczęciem spotkania wiadomo było, że Polacy mają zapewnione pierwsze miejsce w tabeli grupy D. W czterech poprzednich meczach Biało-Czerwoni zdobyli 12 punktów i przegrali tylko jednego seta. Stało się to w inauguracyjnej partii turnieju, gdy mierzyli się z Estonią. Potem gromili przeciwników w 12 kolejnych odsłonach. Ostatnim grupowym rywalem była Ukraina, a więc drużyna, której postawa na tych mistrzostwach jest jednym z największych pozytywnych zaskoczeń. Podopieczni Łotysza Ugisa Krastinsa wygrali trzy z pierwszych czterech potyczek i byli już pewni promocji do 1/8 finału, a więc fazy pucharowej z udziałem 16 najlepszych zespołów. Mocne przetarcie przed kolejną fazą imprezy byłoby dla zespołu prowadzonego przez Vitala Heynena korzystnym rozwiązaniem. Tak się jednak nie stało. To starcie dla Polaków wyglądało tak jak wszystkie poprzednie na tych mistrzostwach. Znów oglądaliśmy mecz, który bardziej przypominał sparing ze słabym przeciwnikiem niż poważne starcie na imprezie międzynarodowej rangi. Rywale popełniali seryjnie błędy na zagrywce. Na dodatek mieli straszne problemy z przyjęciem tzw. floata. Ten charakterystyczny sposób serwisu w ostatnich latach stał się wielką bronią Biało-Czerwonych. Przyjmujący przeciwników nie są w stanie zdecydować się, czy odbierać piłkę na palce czy sposobem dolnym. To powoduje, że dogranie do rozgrywającego szwankuje. Za tym idą problemy w ataku. Mistrzowie świata bezwzględnie to wykorzystywali. Przewaga w każdym elemencie ludzi Heynena była niepodważalna. Pierwszego seta Polacy wygrali 25:17, a trener Ukrainy wymienił całą szóstkę. W drugiej odsłonie przy stanie 14:8 na taki sam ruch zdecydował się belgijski selekcjoner Biało-Czerwonych. Coś takiego w trakcie trwania seta rzadko ogląda się nawet w trakcie meczów niższych lig. To absolutnie nie zmieniło wydarzeń na parkiecie. Drugą część faworyci wygrali jeszcze wyżej niż wcześniejszą, bo 25:16. Trzeci set nie różnił się praktycznie niczym od poprzednich dwóch. Był nawet nieco krótszy. Polacy wygrali go 25:15, a całe spotkanie w zaledwie 75 minut. To był kolejny siatkarski nokaut. Polska – Ukraina 3:0 (25:17, 25:16, 25:15) Polska: Nowakowski (3), Muzaj (2), Leon (5), Drzyzga (3), Kubiak (5), Bieniek (4), Zatorski (libero) oraz Konarski (10), Komenda (2), Szalpuk (3), Śliwka (3), Kochanowski (2) i Kłos (4) Ukraina: Wijeckij, Płotnickij (1), Teriomienko (1), Semeniuk (2), Didienko (1), Jereszczenko (3), Browa (libero) oraz Polujan (3), Drozd (3), Kowalczuk, Fomin (libero), Szewczenko (4), Tomyn (8) i Hładenko (2) TABELA GRUPY D 1. Polska 5 5 0 15-1 15 2. Holandia 5 3 2 11-7 10 3. Ukraina 5 3 2 9-8 9 4. Czechy 5 2 3 9-10 6 5. Czarnogóra 5 2 3 7-11 5 6. Estonia 5 0 5 2-15 0 W 1/8 finału polscy siatkarze spotkają się z Hiszpanami, którzy w ostatnim meczu w grupie B pokonali Niemców 3:1. Mecz o awans do ćwierćfinału odbędzie się w sobotę w Apeldoorn. Pary 1/8 finału mistrzostw Europy siatkarzy: Francja – Finlandia Włochy – Turcja Serbia – Czechy Belgia – Ukraina Rosja – Grecja Słowenia – Bułgaria Polska – Hiszpania Holandia – Niemcy Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

