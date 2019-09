Linette rozbita w finale w Seulu W finale na kortach twardych w Seulu Magda Linette nie miała nic do powiedzenia w starciu z Czeszką Karoliną Muchovą. Ugrała zaledwie dwa gemy. Z powodu deszczu mecz rozpoczął się z sześciogodzinnym opóźnieniem. Pierwotnie decydujące spotkanie miało rozpocząć się o godzinie 1 , ale systematycznie pora wyjścia na kort zawodniczek była przesuwana z powodu opadów deszczu. Po czterech godzinach jako nową porę wyznaczono 5.30, ale ostatecznie tenisistki zaczęły o godzinie 7. Ciągłe przekładanie meczu lepiej podziałało na Czeszkę, która w niedzielę była nieuchwytna dla Linette. Najlepszym podsumowaniem pierwszego seta były trzy podwójne błędy serwisowe poznanianki przy stanie 1:5, w tym jeden przy piłce setowej dla Muchovej. W drugiej odsłonie nie było przebudzenia. Polce dalej nie wychodziło kompletnie nic, nie zdobyła się nawet na jedno przełamanie. Przegrała wyraźnie w godzinę i osiem minut 1:6, 1:6. Dla Czeszki to pierwszy sukces w zawodach cyklu. W finale zagrała wcześniej tylko raz – w tym sezonie dotarła do tego etapu w Pradze. Zajmująca 48. miejsce w światowym rankingu Linette walczyła o drugi w karierze tytuł w turnieju WTA. W drugiej połowie sierpnia triumfowała w nowojorskim Bronksie. W ćwierćfinale tamtej imprezy po raz pierwszy w karierze zmierzyła się ze sklasyfikowaną o trzy pozycje wyżej Muchovą. 27-letnia poznanianka w pojedynku o taką stawkę wystąpiła po raz trzeci. Pierwszy raz miało to miejsce cztery lata temu w Tokio. Wynik finału: Karolina Muchova (Czechy, 3) – Magda Linette (Polska, 4) 6:1, 6:1. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

