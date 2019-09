Magda Linette w drodze po drugi tytuł Magda Linette utrzymuje wysoką formę. W ćwierćfinale turnieju w Seulu bez większych problemów pokonała półfinalistkę Wimbledonu sprzed sześciu lat Kirsten Flipkens 6:2, 6:3. Poznanianka w Korei Południowej nie straciła jeszcze seta. O finał zagra w sobotę z Rosjanką Jekatieriną Aleksandrową. Ostatnie tygodnie należą do Linette. Polka jest na kortach twardych w życiowej formie. Tuż przed US Open wygrała pierwszy w karierze turniej na nowojorskim Bronksie, co dodało jej sporo pewności siebie. W Wielkim Szlemie dotarła do drugiej rundy, ale porażki z Naomi Osaką nie powinna się wstydzić. Dobra passa poznanianki trwa w Azji. Tydzień temu w Nanchangu osiągnęła ćwierćfinał, przegrywając z późniejszą triumfatorką imprezy Rebeccą Peterson. W międzyczasie awansowała na najwyższe w karierze 48. miejsce w rankingu WTA. Linette z Chin przeniosła się do Korei Południowej, gdzie radzi sobie jeszcze lepiej. W dwóch pierwszych meczach w Seulu nie straciła nawet seta. Odprawiła kolejno Rumunkę Irinę-Camelię Begu 6:1, 6:4 i Rosjankę Anastazję Potapową 7:5, 7:6. W piątek mierzyła się z Flipkens. 33-letnia Belgijka, obecnie 106. rakieta świata, okres świetności ma już za sobą. Sześć lat temu grała nawet w półfinale Wimbledonu i zajmowała 13. miejsce w rankingu. W Seulu Flipkens ustępowała Linette pod każdym względem. Wyrównana walka trwała do stanu 2:2 w pierwszej partii. Potem oglądaliśmy popis tylko jednej tenisistki. Polka przełamała podanie Belgijki do zera, wygrała trzy kolejne gemy i pierwszego seta 6:2. Była skoncentrowana, lepiej wytrzymywała dłuższe wymiany, popełniała mniej błędów. W drugiej partii poznanianka miała lekki przestój przy stanie 4:1, kiedy straciła dwa gemy z rzędu. Potem wszystko wróciło do normy. Polka wygrała pewnie 6:2, 6:3. W sobotę Linette wystąpi w trzecim półfinale WTA w sezonie – po Hua Hin i wspomnianym Bronksie. O finał powalczy z Aleksandrową, która po ponad 2,5-godzinnym boju pokonała Kristie Ahn 6:7, 6:4, 6:4. Wyniki meczów ćwierćfinałowych turnieju w Seulu: Magda Linette (Polska, 4) – Kirsten Flipkens (Belgien) 6:2, 6:3 Jekaterina Aleksandrowa (Rosja, 2) – Kristie Ahn (USA) 6:7 (0-7), 6:4, 6:4 Karolina Muchova (Czechy, 3) – Priscilla Hon (Australia) 6:3, 6:3 Wang Yafan (Chiny, 8) – Paula Badosa Gibert (Hiszpania) 6:1, 6:3 Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji





























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.