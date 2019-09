“BRILLANTE” – Merci Monsieur Chopin: Makowicz i Wnukowski w Glenn Gould Studio Mam ogromny zaszczyt i przyjemność zaprosić wszystkich Państwa do włączenia się w obchody święta muzyki Fryderyka Chopina. 17 października 1849 r, w swoim paryskim mieszkaniu przy Placu Vendome zmarł Fryderyk Chopin. ”Rodem Warszawianin, sercem Polak a talentem świata obywatel, Fryderyk Chopin zszedł z tego świata” (z nekrologu autorstwa poety Cypriana Kamila Norwida) 170 lat później, 18 października 2019 r, w prestiżowej sali koncertowej Glenn Gould Studio w centrum Toronto, ponownie zabrzmią wybrane dzieła naszego wielkiego kompozytora-pianisty. Solistami uroczystego koncertu “BRILLANTE” – Merci Monsieur Chopin w hołdzie Fryderykowi Chopinowi będą światowej sławy, szczególnie uznani wirtuozi, laureaci nagród międzynarodowych festiwali i konkursów pianistycznych. Artyści aktywnie koncertujący na scenach świata. Adam Makowicz – legenda jazzu, mistrz improwizacji, wybitny pianista i kompozytor, filantrop na rzecz dzieci i młodzieży. Victoria Kogan – znakomita pianistka, kontynuatorka wielkich tradycji muzycznych rodziny Gilels-Kogan. Daniel Wnukowski – nadzwyczajny pianista, autor szeregu niezwykle ważnych inicjatyw muzycznych. Czerpmy wspólnie ze spuścizny Fryderyka Chopina! Do zobaczenia w Glenn Gould Studio! International Arts and Performers Society artsandperformers@protonmail.com interarts.artspolonia.com Program koncertu Bilety: PEGAZ: Plaza “Wisła” tel. 905 238-9994; Starsky 1: 905 804-1414; Starsky 2: 905 608-0400 bemusednetwork.com/chopin Info: 1 (888) 316 2416. Godziny 14.00-20.00 od poniedziałku do piątku, 15.00-17.00 w soboty. ••• Adam Makowicz w POLcaście: story 1, story 2 Daniel Wnukowski w POLcaście Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

