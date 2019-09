Małgorzata Motylow została wiceprezesem NIK W czwartek wieczorem marszałek Sejmu Elżbieta Witek powołała Małgorzatę Motylow na stanowisko wiceprezesa NIK. Odwołała też ze stanowisk trzech dotychczasowych wiceprezesów. Zaraz po zakończeniu obrad sejmowej komisji do spraw kontroli państwowej, która pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Małgorzaty Motylow, marszałek Sejmu wręczyła jej akt powołania na stanowisko wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli. Od piątku nowa wiceprezes będzie rządziła izbą – podało Centrum Informacyjne Sejmu. W czwartek wieczorem Elżbieta Witek odwołała też trzech dotychczasowych wiceprezesów NIK: Ewę Polkowską, Wojciech Kutyłę i Mieczysława Łuczaka. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

