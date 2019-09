Marian Banaś: poproszę marszałek Sejmu o bezpłatny urlop – Chcę pełnej transparentności. Jutro poproszę panią marszałek Sejmu o bezpłatny urlop, do czasu, aż CBA zakończy badanie mojego oświadczenia majątkowego. Nie pozwolę na szarganie mojego autorytetu – mówił w TVP Info prezes NIK Marian Banaś, odnosząc się do materiału “Superwizjera” TVN. – Nie ma wobec mnie żadnych zarzutów poza insynuacjami redaktora TVN – mówił szef NIK, odnosząc się do materiału “Superwizjera”. – Bohater reportażu TVN nie jest żadnym moim znajomym. To ojciec człowieka, który wynajął mój dom pod działalność hotelową – stwierdził. – W kamienicy nie było żadnej agencji towarzyskiej. Były usługi “na godziny”, ale takie usługi świadczą też inne hotele – powiedział Banaś. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

