Miał być wieczór w Warszawie, był poranek na polu golfowym Donald Trump odwołał wizytę w Polsce, tłumacząc się obowiązkiem towarzyszenia swoim rodakom w związku z prawdopodobnym uderzeniem huraganu Dorian w rejon Florydy. Tymczasem amerykańskie media poinformowały, że prezydent USA rozpoczął sobotni poranek od wizyty na polu golfowym w Sterling w stanie Virginia. Prezydencki śmigłowiec Marine One wyruszył z Camp David w stanie Maryland o godz. 9:45 lokalnego czasu i wylądował niecałe 100 km dalej na południe w Trump National Golf Club w Sterling w stanie Virginia o godz. 10:08. Taką informację potwierdził w sobotę Biały Dom.

