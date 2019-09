Mija 18 lat od ataków terrorystycznych na Nowy Jork i Pentagon Zamach z 11 września 2001 na World Trade Center. Dziś mija 18 lat od tragedii, która spotkała Nowy Jork. Sprawcami ataków byli przedstawiciele organizacji Al-Ka’ida. Przypominamy okoliczności zdarzenia. Dokładnie 18 lat temu doszło do serii ataków terrorystycznych przeprowadzonych na terytorium Stanów Zjednoczonych. Przypominamy, że sprawcami zamachu byli członkowie organizacji Al-Ka’ida, którzy po opanowaniu samolotów pasażerskich skierowali je na dwie słynne wieże Word Trade Center oraz budynek Pentagonu. Dwa spośród porwanych samolotów (modele Boeing 767) rozbiły się o bliźniacze wierze Word Trade Center w Nowym Jorku, trzeci samolot zniszczył część Pentagonu, natomiast ostatni nie dotarł do celi i wskutek obronnych zachowań pasażerów przebywających na jego pokładzie, rozbił się na polu w Pensylwanii. Łącznie w zamachu zginęło 2996. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.