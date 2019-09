Kanadyjczyk 10 miesięcy zastanawiał się, czy odebrać 60-milionową wygraną Wygrana wynosiła 60 mln dolarów, ale przez 10 miesięcy szczęśliwiec, który ją wygrał w loterii Lotto Max w Albercie, zwlekał z jej odbiorem. Zawsze skreślał te same numery, od 30 lat. 58-letni Bon Truong, imigrant z Wietnamu, z zawodu ogrodnik, trzymał zwycięski kupon w sejfie. Nie odbierał wygranej, bo zastanawiał się, jak tak ogromna wygrana zmieni jego życie i chciał to przemyśleć – informuje portal CBC news. Obawiał się zmiany życia na gorsze i podobnych zmian w życiu jego trójki dzieci i żony. W sumie owe rozważania i planowanie co robi z fortuną zabrały mu prawie rok, chcoć myślał, że potrwa to nie więcej niż dwa miesiące. To największa wygrana w historii Alberty. Na odebranie nagrody w kanadyjskich loteriach ma się rok, więc Bon Truong się wyrobił w terminie… Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

