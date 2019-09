Młodzieżowy Strajk Klimatyczny: tysiące ludzi na ulicach polskich miast Wprowadzenie polityki klimatycznej opartej na aktualnych stanowiskach naukowców, ogłoszenie stanu kryzysu klimatycznego przez polski rząd, a także wprowadzenie kompleksowej edukacji dotyczącej klimatu i tego, jak wpływają na niego ludzie, już od najmłodszych lat – oto niektóre postulaty uczestników Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, którzy demonstrowali wczoraj na ulicach kilkudziesięciu polskich miast. “Upały, ograniczenia w dostępie do wody, susze, powodzie i gwałtowne burze to zaledwie przedsmak świata, w którym przyjdzie nam żyć, jeśli nie zatrzymamy wzrostu globalnej temperatury” – tłumaczą organizatorzy protestu. 83 proc. ankietowanych z Polski dostrzega wpływ zmian klimatu na występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych w swoim otoczeniu. Do międzynarodowej akcji przyłączyło się blisko 60 polskich miast, w tym Warszawa, Płock, Ostrołęka czy Siedlce. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

