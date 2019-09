Monarcha – cudowny wędrowny motyl i kolejny symbol Kanady

Z cyklu: Porady ogrodnicze Jana Ogrodnika “Nie tylko o trawniku”

Gdy zobaczyłem go przed kilkoma dniami na krzewie mojej ogrodowej budlei, ucieszyłem się co nie miara. W sytuacji zastraszających wieści o gwałtownym kurczeniu się populacji tego pięknego motyla każde jego pojawienie się przynosić musi wielką radość. Mój ogrodowy gość był naprawdę pokaźny – nieco większy od przeciętnego motyla. Z zadowoleniem pił sobie nektar z kwiatów – widocznie w ten sposób przygotowywał się do czekającej go wkrótce dalekiej jesiennej podróży… aż do Meksyku!

Monarcha (bot. Danaus plexippus) to piękny motyl należący do rodziny Nymphalidae. Jest prawdopodobnie najbardziej znanym w całej Ameryce Północnej spośród wszystkich żyjących tutaj motyli. Jego skrzydła mają łatwo rozpoznawalny pomarańczowo-czarny wzór, a ich rozpiętość sięgać może nawet do dziesięciu centymetrów.

Sama nazwa “monarcha” nadana została mu na cześć angielskiego króla Wilhelma III przez szwedzkiego botanika Linneusza. W wydanej w 1758 książce “Systema Naturae” zaliczył go on do rodzaju Papilio. Natomiast w 1780 roku to nasz rodak, botanik Jan Krzysztof Kluk uznał dopiero monarcha za jeden z gatunków zupełnie nowego botanicznego rodzaju – Danaus. W ramach tego rodzaju istnieją dwa inne, ale nieco mniejsze gatunki motyli Monarch.

Co szczególnie wyróżnia monarcha spośród wszystkich motyli wschodniej części Ameryce Północnej? To migracja całej jego populacji późnym latem, oraz jesienią z Kanady na południe aż do odległego Meksyku. Trasa tej niezwykle długiej wędrówki sięga aż kilku tysięcy kilometrów. Jest to najdłuższa migracja owadów na Ziemi. Wiosną natomiast kolejna generacja, która wylęgła się już na terenie Meksyku, odbywa powrotną drogę do Kanady. Nic więc dziwnego, że bohater dzisiejszego artykułu nazywany też bywa po polsku danaidem wędrownym.

Warto zdawać sobie sprawę, że istnieje również druga zachodnia populacja północnoamerykańskich monarchów żyjąca na zachód od Gór Skalistych. Jesienią również emigruje ona z północy Stanów Zjednoczonych do miejsc w południowej Kalifornii. Co ciekawsze czasami monarcha pojawia się od czasu do czasu na terenie zachodniej Europy włączając w to nawet obszar Grecji. Owad przenoszony jest tam przez statki, jeśli warunki pogodowe i wiatr są do tego odpowiednie.

Zimowe siedliska kanadyjskiej populacji Danaus plexippus umiejscowione są w samym sercu Meksyku. Panują tam bowiem szczególne warunki konieczne dla ich przetrwania właśnie w tym okresie. Tamtejsze siedliska zapewniają motylom dostęp do strumieni wody lub wilgotnej gleby, odpowiednią temperaturę, niezbędny poziom wilgotności otoczenia, odpowiednią ilość światła słonecznego, oraz roślinność, na której zakładają swoje gniazda. Jest to również miejsce wolne od żerujących na motylach drapieżników. Siedliska te to leśne rezerwaty składające się głównie z iglastych gajów. I tak co roku około 140 mln osobników tych motyli zimuje w mieszanych lasach na wysokości 3000 metrów nad poziomem morza. Przesiadują na różnych gatunkach drzew, gdzie zbierają się w takiej liczbie, że aż cały las zmienia barwę z zielonej na pomarańczową. Niektóre skupiska motyli zajmują obszar ponad 8 hektarów. Pod ich ciężarem łamią się często gałęzie, a z biegiem czasu drzewa nawet obumierają.

Będąc motylem monarcha podlega metamorfozie, w wyniku której z gąsienicy przekształca się w dorosłego osobnika. Podczas wiosennych i letnich miesięcy w Kanadzie samica składa jajka na liściach tylko kilku specyficznych gatunków roślin. Wśród nich szczególną rolę odgrywa roślina nosząca polską nazwę trójeść (ang. milkweed). To na niej monarcha składa zawsze większość swoich jajek.

Już po czterech dniach z jajek wylęgają się larwy szybko przekształcające się w gąsienice, które zaczynają żerować właśnie na trójeściu. Magazynują wówczas energię w postaci tłuszczu oraz innych składników odżywczych do późniejszego przekształcenia się w poczwarki. Na tym etapie gąsienica okręca się jedwabiem. Następnie zawiesza się nogami przypominając literę “J”. Potem zrzuca skórę pozostawiając zamknięty w zielonej powłoce przegubowy egzoszkielet, a wewnątrz wykształca się dojrzałego osobnika. Dorosły motyl wyłania się po około dwóch tygodniach i czeka kilka godzin aż jego skrzydła staną się suche i zesztywnieją. Już w ciągu trzech dni osiąga dojrzałość reprodukcyjną. W sezonie lęgowym dorosłe monarchy żyją od dwóch do ośmiu tygodni.

Niestety populacja monarchów jest obecnie w poważnych tarapatach i potrzebuje naprawdę pilnej pomocy.

Co zatem stanowi największe zagrożenie dla populacji monarchy? Przede wszystkim zanik potrzebnych do reprodukcji motyla rodzimych gatunków roślin. Wśród nich szczególną rolę odgrywa oczywiście nosząca angielską nazwę roślina milkweed. Światowe organizacje ochrony środowiska nawołują zatem do podjęcia spójnych działań prowadzących do zwiększenia liczby dziko rosnących roślin zarówno w całych Stanach Zjednoczonych jak i Kanadzie. Można to jedynie osiągnąć poprzez zmniejszenie stosowania pestycydów, a w tym szczególnie herbicydów. To nimi opryskuje się pobocza dróg i pól w celu zniszczenia tych właśnie roślin, które traktowane są przez farmerów jako chwasty.

Do ochrony ginącego gatunku motyli może przyłączyć się każdy. Wystarczy tylko, że doda do swojej kolekcji na balkonie albo w ogrodzie kilka rodzimych roślin. Najlepiej jeżeli będzie to oczywiście wspomniany już wyżej trójeść. Ale mogą to być również inne kwitnące krzewy, oraz byliny, z których nektaru korzystać będą motyle.

Fundacja Davida Suzuki nawołuje do tworzenia specjalnych roślinnych korytarzy sprzyjających przetrwaniu monarchy. Mają one przebiegać wzdłuż dróg oraz linii kolejowych na ich obu poboczach. Powstają też specjalne “Monarchowe Stacje” (ang. Monarch Waystations).

Nadal jednak monarcha nie jest wpisany jako zagrożony gatunek w ramach Konwencji o Międzynarodowym Handlu Zagrożonymi Gatunkami Dzikiej Fauny i Glory (CITES). O wpisanie go do tego rejestru zabiega obecnie aż kilkanaście organizacji. Nie chronią go również żadne amerykańskie przepisy.

Na zakończenie warto przypomnieć, że to dwaj kanadyjscy naukowcy – dr Fred A. Urquhart (1912-2002) oraz jego żona Norah Urquhart (1919-2009) już w latach 60. ubiegłego wieku rozpoczęli studia nad tym niebywałym światowym fenomenem, jakim jest coroczna migracja motyla monarcha. Z pewnością warto by dodać go jako kolejny symbol Kanady…

(artykuł ukazakł się oryginalnie w roku 2014)

Zdjęcia: principia aesthetica, ComputerHotline, Life of David, https://www.youtube.com/user/Sirius1278, Larry Meade, lamoustique, Adam J Skowronski

Aktualizacja 2019 rok:

Monarcha jest uznany za zagrożony gatunek przez World Wildlife Fund Canada

Populacja motyla zmniejszyła się ostatnio o 50 proc.